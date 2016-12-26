25 декабря 2016 скончался легендарный Джордж Майкл. К его творчеству и жизни можно относиться по-разному, но тот факт, что он гений отрицать невозможно. Мы собрали для Вас самые знаменитые цитаты Великого Джорджа Майкла, чтобы Вы могли еще раз вспомнить его легендарное творчество.

Я много раз не мог решить для себя, каковы мои сексуальные предпочтения, но я никогда не задумывался над тем, нормальные они или нет. Сексуальное направление не имеет особого значения, главное-чтобы человек был счастлив. Музыку я не могу перестать писать — она во мне, я умею ее делать и буду ее делать. Я определенно никогда не думал, что пою как черный. Многие спрашивают меня, есть ли в моем роду афроамериканцы. Наверное, это потому, что я пою слишком эмоционально, я полностью отдаюсь музыке. И тут совсем неважно, какого цвета ваша кожа. Я никогда не думал, что люди будут восхищаться моей внешностью. В юношестве я был абсолютно непривлекательным. Я вырос вместе с Эндрю, настоящим красавчиком, и всегда полагал, что все внимание достанется ему. Постарайтесь понять, только в 19 лет кто-то посчитал меня красивым парнем, причем сам я отказывался верить в это. Когда люди стали говорить только о моей внешности, забыв про самую главную для меня вещь – музыку, которую я сочиняю и пою, мне было не по себе. «Freedom 90» как раз о том, как заставить людей отвлечься от собственной персоны и переключить их внимание на творчество. Я думаю, что радио и ТВ в последние 10 лет идут по двум разным направлениям – белому и черному. В середине восьмидесятых черно-белая (смешенная) музыка была достаточно модной, но сейчас все наоборот. Работать с идиотами, которых полным полно в музыкальным бизнесе, это, вашу мать, очень тяжкий труд. «…Да, позвольте мне сказать вам, люди это намного проще — не жить всю жизнь с мнениями других людей в своем сознании, нет, не скрываться от любого и каждого, потому что я живу свободно, живя только своей жизнью поверьте, я возьму свое, видите у меня нет времени на ненавистников…». Если бы меня сейчас сбил автобус, я бы умер счастливым человеком – с тем количеством качественной музыки, которую я оставил миру. Долговечность музыки зависит от её качества. Смешно, но только в последнее время я начинаю нравиться самому себе. Моя стартовая цена — 3 миллиона долларов, и она вырастет, когда я перестану ездить на гастроли. Солнечные очки — это, пожалуй, единственное, что я еще меняю в своем облике, все остальное более или менее неизменно. Я никогда не думал, что стану «звездой». Это случилось само собой, поскольку мои песни стали популярны.

Источник — Dictat.net