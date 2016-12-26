Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева в понедельник ознакомились с улицей Али Исазаде в бакинском поселке Бина после реконструкции., сообщает официальный сайт главы государства.

В тот же день, глава государства ознакомился с проделанными работами по реконструкции на улице Али Исазаде бакинского поселка Бина.

Глава ОАО Azeravtoyol Салех Мамедов проинформировал И.Алиева о проделанных работах в рамках реконструкции автодорог.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие улицы.