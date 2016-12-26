Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 38 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе и на безымянных высотах Паравакар Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу наши позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.