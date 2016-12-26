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На трассе Баку-Сумгайыт около Экологического поста Гасымов Анар Назир оглу (1983 г.р.) спрыгнул с моста.

Как сообщает Report, А.Гасымов скончался на месте.

По факту проводится расследование в Абшеронской районной прокуратуре.