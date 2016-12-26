На трассе Баку-Сумгайыт около Экологического поста Гасымов Анар Назир оглу (1983 г.р.) спрыгнул с моста.
Как сообщает Report, А.Гасымов скончался на месте.
По факту проводится расследование в Абшеронской районной прокуратуре.
На трассе Баку-Сумгайыт около Экологического поста Гасымов Анар Назир оглу (1983 г.р.) спрыгнул с моста.
Как сообщает Report, А.Гасымов скончался на месте.
По факту проводится расследование в Абшеронской районной прокуратуре.
Дата: 2016/12/26 9:50
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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Темы: суицид
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