Беларусь определила количество разрешений на проезд автотранспортных средств иностранных перевозчиков в 2017 году.

Соответствующее постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 14 декабря 2016 года №35 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Разрешения на проезд получат перевозчики 45 стран. В 2017 году увеличится по сравнению с 2016-м число разрешений для грузового транспорта Азербайджана (с 800 до 1,2 тыс.), Кыргызстана (с 1 тыс. до 1,5 тыс.), Молдовы (с 7 тыс. до 7,5 тыс.), Монголии (с 250 до 350). Турецким перевозчиком будет выдано 3 тыс. разрешений. Уменьшится число разрешений для грузового транспорта Польши (с 142 тыс. до 20 тыс.).

Постановление вступит в силу с 1 января 2017 года.