Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января отменит до 70% указов, подписанных его предшественником Бараком Обамой. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил в эфире телеканала Fox News бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц республиканца.

«Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться», — заметил Гингрич. «Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом», — убежден он.

Политик выразил уверенность, что избранному главе государства в конце концов удастся добиться отмены или отсрочки вступления в силу даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельства не подлежат пересмотру или аннулированию. По словам Гингрича, «это можно обойти» с помощью «сообразительных юристов».

«От отчаяния он (Обама) беснуется. Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев», — пояснил Гингрич.