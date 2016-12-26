Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала эмоциональный комментарий на публикацию Божены Рынской.

— Ребята, либералы, баньте эту скотобазу, глумящуюся на крови. Иначе не будет у либеральной идеи будущего. А оно должно быть! Потому что сила в многообразии идей и их здоровой конкуренции, основанной на свободе выбора. Либеральные взгляды не должны ассоциироваться с живодёрством. Не марайтесь об эту грязь. Мы страна. Да, мы на многие вещи смотрим по-разному. Но вспомните, что говорила доктор Лиза: надо уметь договариваться. И мы договоримся. А с теми, кто говорит: «Хорошо, что сдохли», — договориться нельзя. Мёртвые души не договороспособны, — написала Захарова в «Фейсбуке».