Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик будет выступать в «Формуле-3» за команду Према.

Как пишет iSport.ua, эта команда довольно знакома парню, поскольку в прошлом сезоне младший Шумахер выступал за неё в «Формуле-ADAC», а также в итальянской «Формуле-4».

Стоит отметить, что в обеих сериях он стал вторым в общем зачете.

«Формула-3 – это идеальный шаг для меня, которого я с нетерпением жду в новом году. Я невероятно рад, что останусь с командой Према, это очень профессиональная команда, и я смогу научиться здесь очень многому», – цитирует Мика Шумахера GP Update.

«Безусловно, 2017 год будет непростым, однако на тестах я убедился, что от управления болидом «Формулы-3» ты получаешь огромное удовольствие. Так что я не могу дождаться начала нового сезона».