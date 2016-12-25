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Скончался поэт Ильяс Тапдыг.

Как передает АПА, 82-летний поэт скончался в своем доме сегодня вечером.

Ильяс Тапдыг будет похоронен завтра на Бадамдарском кладбище, рядом со своей супругой.