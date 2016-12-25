Скончался поэт Ильяс Тапдыг.
Как передает АПА, 82-летний поэт скончался в своем доме сегодня вечером.
Ильяс Тапдыг будет похоронен завтра на Бадамдарском кладбище, рядом со своей супругой.
Скончался поэт Ильяс Тапдыг.
Как передает АПА, 82-летний поэт скончался в своем доме сегодня вечером.
Ильяс Тапдыг будет похоронен завтра на Бадамдарском кладбище, рядом со своей супругой.
Дата: 2016/12/25 20:35
Раздел: Life-style, Азербайджан
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Темы: Ильяс Тапдыг, кончина, Поет
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