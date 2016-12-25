Президент Турции Реджеп Эрдоган совершил телефонный звонок главе России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с крушением российского самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.