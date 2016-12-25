Президент Турции Реджеп Эрдоган совершил телефонный звонок главе России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с крушением российского самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент Турции Реджеп Эрдоган совершил телефонный звонок главе России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с крушением российского самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Дата: 2016/12/25 20:54
Раздел: Мир
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Темы: Авиакатастрофа, Путин, Эрдоган
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