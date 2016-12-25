Чилийские власти отменили угрозу цунами на юге страны, объявленную после мощного землетрясения, сообщил глава Национального управления по чрезвычайным ситуациям (Onemi) республики Рикардо Торо, передает ТАСС.

«Угроза цунами в регионе Лос-Лагос отменена», — приводит его слова на своем сайте газета El Mercurio. При этом Торо отметил, что необходимость соблюдать меры предосторожности сохраняется. «Населению следует находиться вдали от пляжей, как минимум в 80 метрах», — добавил он.

Как отметили в Onemi, данных о пострадавших при землетрясении нет. В результате подземных толчков были сильно повреждены несколько дорог, а также нарушено электроснабжение на острове Чилоэ.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков находился в 73 км к западу от города Кельон. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.