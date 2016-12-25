Пользователи кредитных карт оснащенных технологиями бесконтактных платежей PayWave и PayPass смогут производить оплату проезда в автобусах транспортной компании BakuBus, сказал Trend источник близкий к проекту.

Для обладателей бесконтактных кредитных карт отпадет необходимость приобретать BakiKart, так как оплата проезда будет производиться с баланса кредитной карты.

«Данная возможность предусмотрена и будет доступна, однако сроки запуска проекта пока не определены», — сказал источник.

Банковские карты с технологией бесконтактной оплаты платежей выпускаются международными системами Visa и MasterCard. Карты с технологией PayWave выпускаются платежной системой Visa, а с технологией PayPass — MasterCard.

Принцип работы обеих технологий идентичен. Карты позволяют производить оплату покупок и услуг в одно касание. Достаточно поднести карту к считывателю, дождаться звукового сигнала, и оплата будет произведена. После этого на экране дисплея появится надпись, подтверждающая списание суммы.