На борту потерпевшего крушение в Чёрном море Ту-154 Минобороны РФ помимо состава балетной труппы ансамбля имени Александрова находились съёмочные группы нескольких федеральных каналов. Среди них на русскую авиабазу в Сирию летел видеоператор Вадим Денисов. Мужчина погиб в авиакатастрофе на 47-м году жизни. У Вадима, добросовестно служившего Первому каналу на протяжении 14 лет, дома осталась жена и трое детей, младшему из которых 2 года. Бывшая сотрудница Первого канала, ныне ведущая программы на НТВ Ирада Зейналова в эксклюзивной беседе с Лайфом рассказала о тесной дружбе с погибшим. По словам телеведущей, её супруг — военный корреспондент Первого канала Александр Евстигнеев дал съёмочной группе последнее напутствие перед роковой командировкой.

— Я хорошо была знакома с Вадиком Денисовым. Мы часто ездили в командировки с ним. Постоянно встречались и в коридорах, и на съёмках. Он был невероятно добрым и мягким. Это человек, которого легко было вогнать в краску. Он всегда улыбался, я ни разу не видела его злым или кричащим на кого-то. Знаете, когда едешь на съёмку, всегда спрашиваешь: «Оператора нормального дали?» — «Денисова!». И ты успокаиваешься и понимаешь сразу, что всё пройдёт хорошо. Потому что при всей своей внешней мягкости Вадим был суперпрофессионалом, — поделилась с Лайфом воспоминаниями о погибшем Ирада Зейналова.— Много лет подряд при том, что он был человек-солнце, его отправляли именно в сложнейшие военные командировки. Он был военным оператором. Это был своего рода диссонанс, который работал именно на него, потому что из-за его характера с ним было невероятно комфортно работать в горячих точках. У него осталось трое детей. Я знаю, что ему лет 5–7 назад предлагали уехать в корппункт в Париже, но он отказался — сказал, что у него болен отец. Для каждого их нас работать за рубежом — это возможность проявить себя и сделать профессиональный апгрейд. А Вадим от этого шанса отказался. Настолько он любил семью. Мы его за это очень сильно уважали. Я проснулась от сообщения своего главного редактора, которая написала мне, что с радаров пропал самолёт. Мы с мужем сразу вскочили. Получилось так, что я вчера допоздна готовила свой выпуск, а Саша как раз перед вылетом разговаривал с ребятами: ему надо было передать посылку своему арабскому переводчику. Мы поздно ночью съездили, забрали этот свёрток, но ребята не смогли его взять, потому что собирались лететь туда всего лишь на сутки. Они сказали нам, что не успеют пересечься с переводчиком. Их должен был на месте встретить корреспондент Иван Прозоров, мой супруг передал через ребят ему привет и обычное — берегите себя. — заключила телеведущая.