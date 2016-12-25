Известный журналист Аркадий Бабченко заявил, что не испытывает жалости к погибшим при крушении Ту-154 в Чёрном море. У себя в «фейсбуке» он написал, что ему просто-напросто «плевать».

– У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. Продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти. Чувство у меня только одно – плевать. <…> Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже, – написал Бабченко на своей странице в соцсети.

Свою позицию журналист объяснил тем, что погибшие артисты были штатными сотрудниками Минобороны РФ – ведомства, которое, по мнению Бабченко, устроило в Донбассе «Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших».

Что касается погибших журналистов, то Бабченко назвал их «сотрудниками агентств массовой пропаганды», которые вербовали людей на войну в Донбассе и Сирии.

Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился утром в акватории Чёрного моря. На его борту находилось 92 человека. Это артисты хора имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза и журналисты Первого канала, НТВ и Звезды. Они летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. По предварительным данным, никто из них не выжил.