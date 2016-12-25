Восьмилетнее правление президента США Барака Обамы и его команды вызвало отвращение у всего мира, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передают «Вести.Ru».

«Мне кажется, это тот человек и команда, — конечно, под человеком мы подразумеваем команду, которая на международной арене оказалась плоха для всех. Мне кажется, что этим восьмилетним правлением под лозунгом своей исключительности они вызвали отвращение у всего мира», — сказала она.

Она также назвала «преступлением с моральной точки зрения» то, что администрация Обамы показала, что «сильный имеет безграничные права на то, чтобы творить зло».