Депутат Госдумы и Народный артист СССР Иосиф Кобзон сообщил, что он должен был лететь в Сирию вместе с пассажирами потерпевшего крушение в Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ.

— У нас был концерт с ними в Колонном зале, и руководитель ансамбля Валерий Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение» — пояснил Иосиф Кобзон.

Он добавил, что его шокировала новость о крушении воздушного судна.

«Лайф» напоминает, что самолёт Минобороны РФ упал в Чёрное море 25 декабря. На борту было 92 человека, все они погибли. В их числе военнослужащие, журналисты федеральных телеканалов и артисты ансамбля им. Александрова.