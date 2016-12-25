Сегодня на 67 году жизни после продолжительной тяжелой болезни скончался известный исполнитель мугама и народных песен, народный артист Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат» Агахан Абдуллаев, сообщили Trend Life из близкого окружения ханенде.

Агахан Абдуллаев родился 6 января 1950 года в поселке Амираджаны пригорода Баку. В 1973 году окончив музыкальную школу имени Асафа Зейналлы, был приглашен в Дом культуры имени Абилова в качестве преподавателя по мугаму. С 1977 года работал преподавателем мугама в музыкальной школе имени Асафа Зейналлы. Концертную деятельность начал в Государственной филармонии имени Муслима Магомаева в 1975 году. С большим успехом выступал с концертными программами в России, Казахстане, Узбекистане, Грузии, США, Канаде, Франции, Австрии, Индии, Ираке, Тунисе, Иране, Турции, Германии, Голландии, Швеции, Бельгии и других странах. Был отмечен множеством международных и государственных наград. Активно пропагандировал древнее музыкальное наследие азербайджанского народа – мугам, который включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. Был в составе жюри Телевизионного конкурса мугама, участником многих проектов.

«Если тебе ниспослана жизнь, надо быть полезным кому-то. И как человек искусства, и как просто человек. Надо оставить в жизни такой след, чтобы после тебя твои дети с гордостью подчеркивали, что являются именно твоими сыновьями. Как говорится в одном стихотворении: «Человек должен быть нужным человеку, кому нужен ненужный человек?». Я с честью служил своему народу и государству, ощущая в ответ свою необходимость», — сказал в одном из интервью мэтр мугамного искусства.