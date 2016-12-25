Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Инстаграме текст поздравления с днем рождения в адрес Ильхама Алиева. В нем говорится:

Поздравляю с юбилеем дорогого БРАТА, Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Я очень высоко ценю истинно братские и дружеские отношения между нашими народами, между Азербайджаном и Чеченской Республикой, у истоков которых стояли наши отцы — Президент Азербайджана Гейдар Алиев и Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. У нас много совместных планов, направленных на сотрудничество в экономике, социальной сфере, культуре, образовании, науке, спорте. И они будут реализованы! Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, а также мира и процветания братскому Азербайджану!