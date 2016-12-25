Среди возможных причин катастрофы самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны РФ близ Сочи рассматривается террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в российских силовых структурах. Спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи.

«Вероятность теракта — это версия. Она не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она рассматривается», — отметил собеседник редакции.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов. «Все свои. Это временами расхолаживает», — добавил он.