В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается местами осадки, днем в основном без осадков, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Ожидается умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3, днем — 6-8, в Баку ночью 1-3, днем — 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, что является выше нормы.

Относительная влажность составит ночью 85-95, днем 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки, снег, туман, днем преимущественно без осадков западный ветер. Температура воздуха ночью составит -0-5 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3градусов тепла.