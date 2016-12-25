Принятием резолюции доволен и глава палестинской администрации Махмуд Аббас.

Группировка ХАМАС выразила полное удовлетворение принятой резолюцией Совбеза ООН, которая требует прекратить строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Ранее своей радостью в связи с принятием резолюции поделился глава палестинской администрации Махмуд Аббас.

В то же время израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не стал скрывать раздражения. «Администрация Обамы не только не смогла защитить Израиль от этого сговора в ООН, но и закулисно вступила в него», — убежденно заявил израильский премьер, отозвав послов в Новой Зеландии и Сенегале для консультаций. Оба этих государства стали соавторами резолюции.

Еврейские поселения — один из основных поводов непрекращающегося конфликта между Израилем и палестинцами. Около 500 000 евреев живут в 140 поселениях, построенных после оккупации Израилем в 1967 году Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль из-за резолюции ООН об израильских поселениях.