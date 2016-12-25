Видео с места крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося в воскресенье в Черном море близ Сочи, опубликовано в Сети, пишет Лайф.
На кадрах видны обломки военного борта Ту-154 и тело одного из погибших, находящиеся в воде. Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший из Сочи в Сирию, пропал с экранов радаров рано утром. Позже обломки лайнера нашли в Чёрном море.
Ранее камеры наружного наблюдения сочинского аэропорта сняли последний вылет разбившегося Ту-154 Минобороны РФ.
Время 05 часов 24 минуты 39 секунд, воздушное судно выруливает на взлетно-посадочную полосу и начинает разбег. Без каких либо задержек и заминок воздушное судно взлетает.Спустя несколько минут самолет потерпел крушение в Чёрном море. На борту находилось 92 человека — все они погибли.