По данным «Интерфакса», найдено уже пять тел погибших, два из них доставлены в городской морг Сочи.

Известный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев сказал «Интерфаксу», что у пассажиров не было шансов спастись. «Спастись в этой ситуации возможности нет. Получается гидроудар, самолет мгновенно разлетается на части», — сказал он.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что борт пропал с радаров через две минуты после взлета.