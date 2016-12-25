По данным «Интерфакса», найдено уже пять тел погибших, два из них доставлены в городской морг Сочи.
По данным «Интерфакса», найдено уже пять тел погибших, два из них доставлены в городской морг Сочи.
Дата: 2016/12/25 13:40
Раздел: СНГ
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Темы: авария Ту-154
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