Путин вместе со своим окружением сначала очень сильно занервничал, а потом и вовсе оскорбился, когда Барак Обама распорядился о принятии закона Магнитского.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Слава Рабинович. По словам финансиста, некомпетентность чекистских гопников сильно удивляет, потому как они начали требовать отмены закона. «Интересно, они хотя бы раз прочитали текст этого закона? Кто-нибудь вообще понимает, о чем идет речь в законе Магнитского? Закон не имеет размытых понятий, и в нем все четко прописано. Обама лишь подписал расширение действия закона на все государства», пишет Рабинович. По его словам, закон в принципе нельзя отменить, и требование России выглядит очень глупым, поскольку людям, живущим в разных странах, просто нужно помнить об этом законе и не нарушать его, и тогда не возникнет никаких проблем.

«Просто не надо пытать заключенных, издеваться над ними, убивать их, а также нужно соблюдать права человека. Вот и все», добавляет эксперт. Арестовать убийц Магнитского США не могут, но они могут запретить въезд в США этим преступникам, заморозить активы и лишить привилегий.