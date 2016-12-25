На восточное побережье Филиппин надвигается супертайфун Нок-Тен, также известный как Нина. Скорость ветра тайфуна достигает 185 километров в час.

Вице-губернатор провинции Катандуанес распорядился об обязательной эвакуации населения, хотя многие не хотят покидать свои дома в день Рождества. Супертайфун должен задеть густонаселенные районы страны, в том числе и столицу Филиппин Манилу, сообщает Корреспондент.

Власти также предупреждают, что на побережье могут обрушиться двухметровые волны. Метеорологи говорят, что тайфун Нок-Тен может несколько ослабиться перед тем, как он достигнет побережья.

Власти Манилы распорядились убрать все рекламные щиты с улиц города, опасаясь, что их может снести ветром и покалечить людей.

Напомним, в октябре жертвами тайфуна Лавин на Филиппинах стали 15 человек.