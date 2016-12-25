Виталий Портников в статье на «Радио Свобода» пишет о том, что недавно высказанные слова директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова является очень тревожным сигналом для Белоруссии и Казахстана, — передает replyua.net.

Портников сообщает: «Все были так увлечены словами сумасшедшего Александрова о том, что Украину хотят превратить в очередное Алеппо, что не заметили слов Решетникова в отношении Беларуси». Как известно, он заявил, что ни у белорусского языка и культуры, ни у белорусского народа нет исторической перспективы – вообще такого народа нет.

Портников подчеркивает: «Эти слова – явный посыл, который свидетельствует о том, что Кремля выбрал в качестве своей новой жертвы Беларусь, а за ней и другие сателлиты РФ, в частности Казахстан. Решетников, фактически, лишь номинально ученый – на самом деле он является сотрудником внешней разведки РФ. И с января следующего года его должность займет другой «силовик» — Михаил Фрадков, а это означает, что диверсионная деятельность этого псевдонаучного учреждения усилится в разы».