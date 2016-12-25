Советник Обамы считает, что Китай представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия.

Китай в будущем будет гораздо мощнее, чем Россия. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс в интервью Al Jazeera.

«Китай будет гораздо более мощной страной и гораздо больше позиционируется как соперник США, чем Россия», – сказал он. Вместе с этим, Родс отметил, что «геополитически Россия создает непосредственную угрозу для международного порядка и стабильности в ближайшем будущем».

Ранее сообщалось, что Пентагон не включил Россию в список основных «оборонных приоритетов».