У президента России Владимира Путина есть очень серьезные и большие проблемы с экономикой России, которая находится под санкциями и не модернизируется, а потому ее ожидают еще более тяжелые времена.

Такое мнение выразил российский журналист Матвей Ганапольский, передает ONLINE.UA со ссылкой на его интервью Радио Свобода.

«Хочу сказать, что у Путина сейчас большие проблемы. И это очень серьезно. Потому что, вы знаете, что Россия под санкциями, светлого будущего нет, нация в депрессии. Это можно сказать абсолютно откровенно», — признал он.

По словам журналиста, главная проблема России не в том, что она ведет войну на Донбассе — «если бы Донбасса не было — ну, немного жили бы богаче, не было бы санкций против своих…».

«Но самая главная проблема для Российской Федерации (и это показал выступление Путина сейчас) — это не Украина, это то, что уже 8 лет (!) нет никакой модернизации российской экономики. И Путин сегодня, что бы он ни сказал об Украине, он ничего не сказал о модернизации российской экономики. А это приговор для самой российской экономики, что она никак не будет сдвигать с места», — подчеркнул он.

Ганапольский добавил также, что ему до сих пор непонятна цель агрессии Путина против Украины.

«Какова цель этой войны? Он в своей голове, например, может считать, что Украина не субъект, а объект. Говорить, что здесь «фашисты» — пусть говорит что угодно. И он говорит: «ребята», вот война, мы ведем войну разную, гибридную и так далее, и так далее. Я спрашиваю: цель? И вот цель абсолютно непонятна. Сместить украинское руководство, там Порошенко, Гройсмана? Ну, не получится. Это понятно. Потому что уже пережили эти страшные моменты», — отметил россиянин.

Журналист напомнил, что у Кремля не вышло «сделать тот «русский мир», впихнуть Захарченко, Плотницкого в Верховную Раду».

«Перевести это в такое замороженное состояние — тоже проблема, потому что вы знаете, сколько Донбасс стоит российскому бюджету. Следовательно, говорить, что Путин «опять всех победил» или Путин «опять всех переиграл», то возникает вопрос: в чем переиграл? В чем победил? Где та точка, где Кантария и Егоров вложили вот какой флаг? Нет этой точки!» — резюмировал он.