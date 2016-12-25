В Тольятти 24 декабря 2016 года состоялось заседание местного отделения партии «Единая Россия», на котором был утвержден новый состав городского политсовета. Как сообщает citytraffic.ru, из него выбыли сразу 5 человек, включая депутата Самарской губернской думы Андрея Першина. Компанию Першину также составили директор Самарского филиала ОАО «ЭнергобытПлюс» Сергей Анташев, заместитель директора дирекции инженерно-технического обеспечения ОАО «АВТОВАЗ» Андрей Ежелев, генеральный директор ООО ИК «Недвижимость» Сергей Кочура, а также председатель правления тольяттинской городской общественной организации «Лига азербайджанцев» Меджид Меджидов.