25 декабря 1991 года первый и последний президент СССР Михаил Горбачев объявил о своей отставке.

Каждый этап советской эпохи было отмечен не только великими свершениями и большими неудачами, но и народным творчеством, посвященным действующему политическому лидеру.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев стал и последним главой государства, чья деятельность от начала и до конца была «украшена» анекдотами.

Постсоветские времена такого подъема народного юмора в данном формате уже не знали.

Эпоху Горбачева рассматривали в разных ипостасях — политической, экономической и так далее. АиФ.ru решил отметить 25-летие отставки Михаила Горбачева подборкой лучших анекдотов времен «гласности и перестройки».

1. Армянскому радио задали вопрос: «А почему Генеральным секретарем ЦК КПСС избрали Михаила Горбачева?»

Армянское радио отвечает: «По трем причинам:

— Никто не хотел умирать.

— Благодаря его специальностям: как агроном он знает, как сажать, а как юрист — кого.

— Потому что его фамилия расшифровывается так:

Гарантирую Отмену Решений Брежнева Андропова Черненко Если Выживу».

2. Брежнев и Черненко беседуют на том свете:

— Костя, а кто сейчас вместо нас правит?

— Да Миша Горбачев.

— А кто его поддерживает?

— А чего его поддерживать? Он пока сам ходит…

3. Стоят Сталин с Молотовым на крыше Мавзолея, парад принимают 7 ноября, холодно…

— А что, товарищ Молотов, давайте по одной!

— Не смею отказаться, Иосиф Виссарионович!

Достают из-под полы бутылку «Московской», откупоривают…

Вдруг, откуда ни возьмись — пионеры с цветами. Один мальчик подбегает к Сталину, выхватывает у него из рук бутылку и — хрясь об землю!

— Пить — вредно, товарищ Сталин! Это не по-пионерски!

— Откуда ты, мальчик? Как тебя зовут?— умилился Сталин.

— Да это Мишка Горбачев, из 4-го «А», — ответила за него одна девочка.

— Да ладно тебе, Рая, — засмущался юный герой…

4. Приехал Горбачев на завод. Смотрит — рабочие с пустыми тачками носятся туда-сюда.

— В чем дело? — спрашивает он у директора завода. — Почему они с пустыми тачками бегают?

— Так вы же, Михаил Сергеевич, ускорение объявили, загружаться уже не успеваем.

5. — А вы знаете, что КГБ наложило запрет на использование двух русских пословиц?

— Нет, а каких?

— «Бог шельму метит» и «Горбатого могила исправит»!

6. Заходит Горбачев в баню. Все моющиеся отпрянули в сторону, прикрылись шайками.

— Да что вы, товарищи? Это же я, Михаил Сергеевич, такой же мужик, как и вы!

— Извините, Михаил Сергеевич, мы думали, вы как всегда, с Раисой Максимовной!

7. Во время обеда в заводской столовой рабочий говорит коллегам:

— А вы видели, что вчера в программе «Время» Горбачев плакал?

— Нет, а что случилось?

— А он талон на сахар потерял!

8. Через границу СССР летят навстречу друг другу два воробья.

— Откуда летишь, приятель?

— Из Америки. Говорят, у вас перестройка, гласность. Охота почирикать с вашими воробьями. А ты куда?

— А я к вам. Я уже вволю начирикался — теперь бы поклевать чего-нибудь…

9. При Ленине было, как в метро: кругом темно, а впереди — одна лампочка.

При Сталине — как в автобусе: половина сидит, половина трясется.

При Брежневе — как в самолете: один за штурвалом, остальных тошнит.

А при Горбачеве — как в такси: чем дальше, тем дороже.

10. Проезжает Горбачев мимо винного магазина, видит огромную очередь. Останавливается, заходит в магазин, спрашивает:

— Коммунисты среди вас есть?

— Есть.

— Гнать надо!

— Так ведь сахара нет, Михаил Сергеевич!

11. На заседании Съезда народных депутатов, после долгих дебатов Михаил Горбачев решил определиться окончательно:

— Товарищи, давайте разделимся на две группы. Одна — те, кто хотел бы жить при капитализме, пусть перейдут вправо, а кто при социализме — налево!

Так и сделали. И только один человек метался из угла в угол, да так и остался посередине. «Я, — говорит, — хотел бы жить, как при капитализме, а работать — как при социализме».

Горбачев:

— Э-э-э, голубчик, да вам в Президиум нужно!

12. 25 декабря 1991 года, Михаил Горбачев только что зачитал заявление о своей отставке. Внезапно в кабинете зазвонил телефон. Он снимает трубку:

— Слушаю!

А ему в ответ:

— Раньше надо было слушать, а теперь спускайся вниз с нами «козла» забивать.