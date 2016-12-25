Традиционная рождественская лотерея в Испании проводится с 1812 года и является одной из старейших в мире.

Выигрыш обещают разделить поровну между всеми членами регионального отделения

Отделение Компартии Испании в муниципалитете Пинос Пуэнте закупило партию лотерейных билетов, отметив в каждом из них одни и те же номера: 0, 4, 5, 3, 6. Все билеты (стоимость каждого составлял 20 евро) были розданы представителям партийных филиалов.

В итоге билет с номерами 0, 4, 5, 3, 6 выиграл второй приз – 125 тыс. евро. С учетом количества закупленных билетов общая сумма выигрыша составила 56 млн. евро.

Как сообщают Ино-СМИ, выигрыш будет разделен поровну между всеми членами регионального отделения, число которых не уточняется.