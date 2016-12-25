25 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР. В годовщину окончательного распада Союза, ТАСС подвел итоги экономического развития бывших советских республик.

Для исследования были взяты такие показатели, как Валовой внутренний продукт, средняя зарплата, индекс промышленного производство и некоторые другие. Все данные приводятся в сравнении с показателями развития советских республик в 1990 году.

Для обывателя именно средняя зарплата — показатель зажиточности той или иной страны. В 1990 году, по данным Госкомстата СССР, средняя зарплата в народном хозяйстве страны составила 270 рублей. Самой высокой она была в Эстонии — 340,7 рублей, самой низкой в Азербайджане — 194,6 рублей. В долларовый эквивалент зарплаты были переведены по коммерческому курсу Госбанка СССР на конец 1990 года (1,8 рублей за доллар). Таким образом, средний уровень зарплаты в Азербайджане изменился с 108,1 доллара (1990 г) до 453 долларов (2015 г)

В исследовании отмечается, что Армения от распада не выиграла, свою роль сыграл карабахский конфликт и блокада со стороны Турции. Азербайджану повезло, что у него есть нефть. Полученными деньгам они неплохо распорядились — вкладывали в инфраструктуру.