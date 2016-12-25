Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Anadolu.

Он сообщил, что сейчас «четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена». Сейчас власти пытаются найти все связи 22-летнего Мевлюта Мерта Алтынташа как в Турции, так и за ее пределами.

Напомним, Алтынташ на выставке «Россия глазами турков» 19 декабря выстрелил в спину российского посла Андрея Карлова. Он назвал свои действия местью за нападение России на сирийский город Алеппо. Стрелявшего убила полиция в результате спецоперации, при этом были ранены еще три человека.

Сирийские исламисты заявили о непричастности к убийству посла РФ.