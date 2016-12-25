Будущий глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о планах прекратить работу своего благотворительного фонда Trump Foundation, так как хочет избежать конфликта интересов.

Соответствующую информацию распространило издание The Washington Post, сославшись на сделанное миллиардером заявление. Отмечается, что никакие определенные сроки не оговариваются, но совершенно очевидно, что избранный американский президент дал задание своим адвокатам предпринять все шаги, которые предполагают ликвидацию фонда.

Дональд Трамп утверждает, что его фонд много лет посвящал свою деятельность добрым делам, и выделял не один миллион долларов для оказания помощи бесчисленным достойным организациям, которые поддерживали ветеранов, правоохранителей и детей. Вместе с тем, продолжил избранный американский президент, не желая после вступления на должность президента сталкиваться с интересами конфликтов, он принял решение интересоваться филантропией альтернативными методами

Впрочем, спустя некоторое время после сделанного Трампом заявления, от пресс-секретаря главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник прозвучало заявление о невозможности закрыть фонд в связи с проводимым по отношению к нему следствия.