В списке пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Минобороны РФ 92 человека. Среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова, 9 журналистов, благотворитель Елизавета Глинка, а также чиновники, военные и экипаж.Министерство обороны России опубликовало в воскресенье, 25 декабря, список пассажиров, которые должны были лететь на разбившемся в Сочи самолете Ту-154. В списке в общей сложности 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Большинство пассажиров — 64 человека — составляли артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, которые должны были участвовать в новогоднем концерте на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. На борту находились 9 журналистов Первого телеканала, телеканала «Звезда» и НТВ. Кроме того, в списке значится глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза». Правда, источники в ее окружении утверждают, что ее не было на борту, а в списки она попала, поскольку прилетела на этом Ту-154 из Москвы в Сочи.

В списке на сайте Минобороны также 8 военнослужащих и двое гражданских госслужащих.