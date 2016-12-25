59-летний житель Флориды был арестован после того, как оставил в социальных сетях ряд сообщений, в которых угрожал расправой избранному президенту Дональду Трампу.

По данным шерифа округа Броуард, житель города Форт-Лодердейл Кевин Крон разместил на своей странице в Facebook несколько сообщений, в одном из них которых выразил признательность, что власти не изъяли имеющееся у него оружие, так как теперь «есть хорошая причина пустить его в ход». Свою запись Крон сопроводил фотографией Трампа.

В другом сообщении флоридец написал, что Трамп «долго не протянет», разместив также фото неизвестного со снайперской винтовкой.

Суд отказался выпустить Крона под залог до слушаний по его делу, которые состоятся на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники Секретной службы провели беседу с жителем Огайо, который также опубликовал в Facebook сообщение с призывом убить республиканца. Однако тот заверил, что публикация была шуткой, и он не собирался причинять вред Трампу. Сотрудники Секретной службы первоначально расценили данное сообщение как угрозу, однако объяснение мужчины их удовлетворило, и он избежал ареста.

По словам пожелавшего остаться неизвестным сотрудника Секретной службы, по мере приближения инаугурации Трампа количество угроз против него в соцсетях растет.