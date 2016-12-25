Немецкий Deutsche Bank достиг предварительной договоренности с минюстом США по урегулированию ипотечного скандала 2005-2007 годов.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе кредитной организации. Deutsche Bank согласился выплатить минюсту $3,1 млрд штрафа, а также выделить $4,1 миллиарда «потребительской помощи».

Она связана с реструктуризацией кредитов и другими видами поддержки домовладельцев и заемщиков. Программа помощи будет действовать в течение как минимум пяти лет. В банке подчеркнули, что окончательная договоренность еще не достигнута.

Тем не менее, там планируют включить в отчетность первого квартала расходы на уплату штрафов в сумме $1,17 млрд.

Впрочем, существенного влияния на финансовые показатели выплата компенсаций не окажет, заверяет Deutsche Bank. На Нью-Йоркской бирже котировки Deutsche Bank на новостях о договоренности упали почти на процент.