Эксперт мирового продуктового рынка, компания Whole Foods, изучив выбор покупателей, включила фиолетовые продукты в свой топ-10 мировых трендов 2017 года, назвав их «быстро набирающими популярность». «Привлекательность этих продуктов не только в их ярком красивом цвете. Этот цвет говорит об их питательной ценности и присутствии в них антиоксидантов», — говорится в пресс-релизе компании.

Красная, фиолетовая, синяя, лиловая окраска плодов обусловлена тем, что они богаты антоцианами — натуральными пигментами, обладающими способностью защищать клетки от окислительного повреждения, пишет The Daily Mail. Так, исследование, проведенное португальскими учеными в 2010 году, показало, что антоцианы, присутствующие в чернике, не дают расти клеткам рака груди. Такой же эффект был обнаружен китайскими исследователями в 2014 году у антоцианов, содержащихся в черном рисе. А исследование, проведенное американскими учеными в 2008 году, продемонстрировало: наиболее мощным эффектом в отношении клеток рака кишечника обладает окрашенная в фиолетовый цвет кукуруза.

Антоцианы черники также защищают кожу от старения, помогая восстановлению коллагена, поврежденного ультрафиолетовым излучением. Такие результаты были получены в 2009 году корейскими учеными.