За последнее время в КДНР значительно увеличилось число ядерных боеголовок В КНДР работают над баллистическими ракетами, которые смогут долетать до территории США к 2020 году.

Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на Институт стратегии национальной безопасности Южной Кореи.

По словам экспертов, за последнее время в КДНР значительно увеличилось число ядерных боеголовок. «Серьезность ядерной программы Северной Кореи заключается в быстром росте числа боеголовок, а также в их уменьшении и диверсификации.

КНДР, по-видимому, смогла разработать ядерные боеголовки наравне с усилением ядерного оружия в ходе четвертых и пятых ядерных испытаний», — говорится в отчете.

Также в документе отмечается, что в пятом тесте мощность заряда составляла от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, когда как в четвертом тесте — 7,9 килотонн. Напомним, Северная Корея разрабатывает новые беспилотники для разведки.