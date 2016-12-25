Издание «Independent» пишет, что власти Турции арестовали 1656 пользователей социальных сетей, которые подозреваются в поддержке терроризма, а также причастности к неудавшемуся военному государственному перевороту.

Издание сообщает, что в течение шести последних месяце в Турции были арестованы 1656 человек, подозреваемых в терроризме. Также Министерство внутренних дел Турции заявило о расследованиях в отношении 10 000 других пользователей, которые ведутся в данный момент. В числе обвинений, выдвинутых задержанным, — разжигание ненависти, восхваление террористической деятельности, распространение террористической пропаганды, открытые заявлениях в принадлежности к террористическим организациям, нанесение оскорблений государственным деятелям, посягательства на территориальную целостность и безопасность граждан.

Как сообщалось ранее, эти действия турецких властей вызывают крайнюю обеспокоенность западных стран и правозащитных организаций, которые полагают, что в Турции борьба с терроризмом используется как прикрытие для уничтожения инакомыслящих.