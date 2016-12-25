Названы имена некоторых журналистов, которые находились на борту самолета минобороны РФ Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию, сообщают РИА-Новости.

Тело одного погибшего и документы журналистов Первого канала найдены на месте крушения самолета Ту-154.

Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Также НТВ сообщает о троих журналистах телеканала, которые находились на борту разбившегося самолета.

“Среди погибших наши коллеги — корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов”, — сказал журналист в эфире телеканала.

“На месте падения самолета Ту-154 в Черном море обнаружено тело одного погибшего, а также документы журналистов Первого канала”, — сказал собеседник агентства.

Тело погибшего поднято на борт спасательного судна, подтвердил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

“В 6 км от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна”, — сказал он.

Это сотрудники Первого телеканала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Сообщается также, что в Сирию летели трое сотрудников телеканала «Звезда».