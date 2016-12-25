Экс-вратарь бакинского «Интера» Георгий Ломая объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

Как сообщает Report, слова голкипера передает Sportall.ge.

«Мой контракт с тбилисским «Динамо» истекал в июле 2017 года, но мы все обсудили и пришли к решению разорвать соглашение. Да, я решил завершить карьеру. Мне уже 37, и время, наверное, пришло.

Но я надеюсь остаться в футболе, посещаю тренерские курсы для получения лицензии. После окончания сезона сразу подал заявку на получение лицензии «Б», — сказал голкипер.

За сборную Грузии голкипер провел 45 матчей.