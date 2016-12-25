Война в Сирии длится уже пять лет и унесла жизни сотен тысяч людей. Конфликт, который постепенно втянул все больше и больше других стран, пока не находит оптимального варианта решения. Эксперт Программы по Среднему Востоку и Северной Африке Европейского Совета международных отношений и директор по вопросам исследований Центра изучения шиизма в Лондоне ХАЙДЕР АЛЬ-ХОУИ говорит, что даже специалистам бывает трудно определить, кто против кого воюет в Сирии. В интервью «Апострофу» он объяснил, какие страны стоят за воюющими сторонами, какую роль в конфликте играет «Исламское государство» и есть ли перспективы окончания военных действий в ближайшее время.

— Перед этой ужасной войной Сирия была довольно спокойным местом на мировой карте. Почему же так случилось, что страна практически развалилась? Какие причины привели к этому?

— Целый ряд факторов, которые совпали во времени, способствовали коллапсу Сирии. Сначала в нескольких городах страны прошли мирные демонстрации на фоне «арабской весны», напомню, протесты, на которых люди требовали больше прав и свобод, проходили от Туниса до Бахрейна. Сирию, авторитарное государство, возглавлял диктатор, семья которого правила здесь почти полвека. При этом протесты быстро радикализировались в первую очередь из-за жестокой реакции правительства и вмешательства иностранных стран и некоторых заинтересованных групп, которые хотели использовать нестабильность в государстве для превращения борьбы против правительства в джихад. Стоит вспомнить, что Асад сам подыграл, ведь он поддержал джихадистов во время вторжения в Ирак в 2003 году, но впоследствии эти же силы выступили против него.

— Война в соседнем Ираке тоже сыграла значительную роль в сирийском кризисе. Поскольку американские войска снялись в 2011 году, это дало возможность джихадистам увеличить пространство для маневра, и они начали посылать в Сирию бойцов, деньги и оружие.

— Пока это продолжалось в такой манере, американцы, европейцы, турки, арабы накачивали деньгами и оружием различные повстанческие движения в Сирии, чтобы те быстро свергли Асада. Но так случилось, что большинство этих ресурсов попала в руки экстремистских групп, которые не были такими уж умеренными в своих взглядах, как заявляли западные страны, которые их поддерживали.

— Насколько я понимаю США, Россия, Иран, Саудовская Аравия, Турция, Катар имеют свои собственные интересы в игре вокруг этой страны. Вы можете объяснить, какие именно?

— С самого начала сирийская война была локальной, затем превратилась в региональную, а уже впоследствии приобрела статус международной. Для Ирана Сирия играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе. Ведь Сирия была единственной арабской страной, которая поддержала Иран во время войны с Ираком и предоставляла коридор соседнему Ливану, где «Хизбалла» получала иранскую поддержку. Для американцев это был шанс разломать эту ось. Для стран же Персидского залива и Турции это была возможность среагировать на то, что, как они считают, стало причиной роста шиитского влияния в регионе за счет суннитов. Для России Сирия дает хорошую возможность продемонстрировать собственную геополитическую мощь и способность осуществлять влияние на Среднем Востоке.

— Среди различных исследовательских центров и экспертов ведутся дискуссии относительно того, что реально представляет собой ИГИЛ. При этом нельзя отрицать, что в этом конфликте оно играет значительную роль. Хотелось бы знать от вас, какова все же роль «Исламского государства» в этой войне?

— «Исламское государство» действительно играет ключевую роль в сирийском конфликте. Так, сначала здесь был основан филиал «Аль-Каиды», который назывался «Джабат аль-Нусра», еще летом 2014 года. Абу Бакр аль-Багдади, лидер ИГИЛ на то время, направил одного из своих главных командиров Абу Мухаммед аль-Джолани в Сирию, чтобы совместить войну в Ираке и в этой стране. Позже эти двое поссорились вокруг вопроса верности «Аль-Каиде» и начали воевать между собой. Но сначала было налажено очень тесное взаимодействие между ИГИЛ и другими повстанческими движениями в Сирии, включая те, что поддерживались американцами, арабами и турками.

— Для нас, в Украине, чрезвычайно трудно понять, кто против кого воюет в Сирии. Что вообще собой представляет собой сирийская оппозиция? Кто стоит за всеми этими фракциями?

— И это можно понять, ведь в Сирии воюет около 900 различных групп. Даже экспертам, которые достаточно скрупулезно отслеживают ситуацию, иногда трудно определить, кто против кого воюет, кто с кем объединяется и какие группы являются активными. При этом сомнению не подлежит тот факт, что радикальные исламисты и джихадистские группы доминируют в сирийской оппозиции. К тому же в регионе много различных, так сказать, «спонсоров», которые поддерживают одни группы, часто даже за счет собственных же союзников. Здесь также есть такой довольно странный феномен, что некоторые страны поддерживают различные фракции, которые воюют между собой. Например, ЦРУ оказывает поддержку некоторым суннитским группам, а Пентагон — курдам на севере. В этих фракциях часто возникают столкновения, что дает возможность некоторым аналитикам и журналистам предположить, что США иногда воюют сами с собой. Видимо, в разных департаментах правительственных учреждениях ставятся разные задачи.

— После уничтожения Алеппо Сирийская арабская армия, очевидно, захочет расширить территорию на запад от города. Не станет ли Идлиб следующей целью?

— Скорее всего, так и будет, ведь Идлиб – это последняя главная крепость повстанцев в Сирии. Идлиб был захвачен в марте 2015 года, и многие повстанцы перебрались сюда из Алеппо. Также «Исламское государство» на востоке сотрудничает с курдами, которых поддерживают США. Из-за этого они не такая важная цель для Дамаска.

— Этого вопроса нельзя избежать. Понятно, что курды имеют собственные интересы в этой войне. Интересно узнать, какие именно?

— Они хотят контролировать собственную территорию в Сирии и не хотят зависеть от центральной власти. Курды уже фактически образовали автономию на севере страны, и, как бы ни закончилась эта война, они сохранят ее за собой. Сейчас сирийское правительство признает это, но считает такое положение вещей временным явлением, к этому решению они вернутся после прекращения основных боевых действий против оппозиции. Курды также довольно эффективны, потому что получают значительную помощь от Рабочей партии Курдистана, а также поддержку от США в их борьбе против ИГИЛ.

— Как вы считаете, что будет происходить после того, как Трамп заступит на пост президента США. Как изменится позиция американцев в этой войне?

— В настоящее время трудно предсказать, что администрация Трампа собирается делать на Среднем Востоке, ведь сам новоизбранный президент еще не определился. Он хочет «уничтожить ИГИЛ», но не слишком детализирует, как, потому что считает, что раскрытие планов помогает врагу. Я считаю, что можно ожидать более тесного сотрудничества с Россией, которую он видит необходимым партнером в войне против террора. Его выбор на пост государственного секретаря является интересным, потому что Тиллерсон руководил ExxonMobil, крупнейшей нефтяной компанией в мире, которая имеет совместные предприятия в России.

— Недавно иракские войска вместе с курдами начали битву за Мосул. Какой может иметь эффект на войну в Сирии поражение ИГИЛ?

— Вообще-то, когда Мосул был окружен иракскими федеральными войсками и курдским Пешмергом, был оставлен коридор на запад, который много боевиков ИГИЛ использовало, чтобы перебраться в Сирию. Этот план поддержали США, ведь из-за того, что они вышли, это автоматически уменьшало количество жертв среди мирного населения в результате военной операции и помогало сохранить инфраструктуру. Хотя этот план не удался полностью из-за того, что Народные мобилизационные силы Сирии отрезали все дороги из Мосула до страны. Это означает, что ИГИЛ уже больше не имеет вариантов для отступления, и они будут биться до последнего. Потеря Мосула, их последнего форпоста в Ираке, будет тяжелым ударом по организации, но это не будет означать ее конец. Они будут продолжать оставаться мощной террористической силой, даже если не будут контролировать какую-то территорию.

— Иран играет ключевую роль в уничтожении оппозиционных Асаду сил в Сирии, при этом действуя в альянсе с Путиным. Какую перспективу будет иметь это геополитическое объединение в дальнейшем?

— Действительно, Иран и Россия играют определяющую роль в сирийском конфликте, поскольку они достаточно эффективно сломали планы США, Турции, Саудовской Аравии и Катара. Тегеран мобилизовал все свои силы, чтобы не дать Асаду упасть и оказывал помощь не только «Хизбалле», но и другим шиитским военным формированиям. Когда конфликт зашел в глухую фазу и повстанцы значительно консолидировали свои достижения, тогда Россия решила вмешаться с помощью собственных военных в сентябре 2015 года, что в итоге и изменило статус-кво в пользу Асада.

— Сейчас много говорится о том, что конфликты в регионе продолжатся. Хотелось бы спросить, может ли война в Сирии привести к возникновению других горячих точек на ближнем Востоке?

— В ближайшие годы можно будет увидеть продолжение конфликтов в этом регионе. Они, скорее всего, не будут такими кровопролитными, как война в Сирии и Ираке. Например, сейчас мир сфокусировался на ИГИЛ, против которого действует коалиция из 60 стран, но в это же время «Аль-Каида» существенно усилилась и составит большую угрозу, чем ИГИЛ. Эти террористические анклавы пытаются легитимизироваться со своей радикальной идеологией, которая будет жить и после этих войн. Военное решение этих конфликтов не принимает во внимание тот факт, что мир пока что не может предложить мощную идеологическую и интеллектуальную кампанию как альтернативу радикальным исламистам, которые оправдывают свои чудовищные преступления своими принципами не только в Сирии и Ираке, но и по всему миру.

— Каждая война имеет начало и конец, как, по вашему мнению, война в Сирии может быть прекращена?

— Эта война прекратится, как только региональные и международные игроки поймут, что террористы не могут использоваться для краткосрочных целей. Те, кто поддерживают оппозицию, хотят видеть период постепенного политического перехода, который приведет к отставке Асада, но это будет трудно осуществить в ближайшее время.

— Что можно ожидать в отношениях между Турцией и Россией после того, как был убит посол Российской Федерации?

— Убийство российского посла произошло в худшее возможное время для отношений между этими странами, потому что они только-только начали налаживать отношения и работать по сирийскому кризису. К этому они долго шли, после того как турки сбили российский истребитель в ноябре 2015 года. Кое-кто даже проводит параллели с убийством Франца Фердинанда, что спровоцировало Первую Мировую войну. При этом российские и турецкие чиновники уже заявили, что это убийство имело целью не дать развиваться этим отношения. Это событие — важный тест для обеих стран. Как альтернативный сценарий можно рассматривать даже будущий конфликт и войну.