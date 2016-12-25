Польша потребовала от России накануне процитированный Путиным текст переговоров пилота и охранника польского президента. Он может быть сфальсифицирован российской стороной, считают в Варшаве.

Министерство обороны Польши в субботу, 24 декабря, потребовало от Российской Федерации предоставить расшифровку переговоров из кабины правительственного лайнера, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Выдержки из этой расшифровки цитировал президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

«Очернение Польши»

«Как явствует из вчерашнего выступления президента России Владимира Путина, российские власти обладают текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен польской стороне», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского министерства.

Представленная Путиным интерпретация трагедии является, согласно заявлению, «ложной» и «приводящей к систематическому очернению Польши российскими политиками».

Польская сторона считает, что процитированный Путиным фрагмент переговоров является «фальсификацией, сделанной российской стороной», а Россия предоставляет мировому сообществу «лживую версию трагедии», говорится на сайте министерства.

Заявления Путина

23 декабря Путин заявил, что «лично читал» расшифровку переговоров пилота и человека из охраны польского президента. По словам Путина, охранник, несмотря на протесты пилота, заставил его идти на посадку, побоявшись доложить начальству о плохих погодных условиях.

Авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился 10 апреля 2010 года. В результате погибли все находившиеся на борту 96 человек: официальные лица, президент Лех Качиньский и его супруга, а также члены экипажа. Делегация направлялась на траурные мероприятия в память о Катынском расстреле сотрудниками НКВД СССР польских военнослужащих.