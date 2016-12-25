Вооруженные формирования Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 35 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии расположенных на безымянных высотах Газахского района, в селах Агбулаг, Коханеби и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.