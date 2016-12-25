В Дубае построят очередной парк развлечений

Площадь IMG Worlds of Legends составит рекордные 185 тысяч квадратных метров, пишет turist.delfi.

Спустя всего пару месяцев после грандиозного открытия крупнейшего в мире крытого развлекательного комплекса IMG Worlds of Adventure, его владелец, компания IMG Worlds, объявила о запуске нового проекта — IMG Worlds of Legends.

Площадь нового парка развлечений составит 185 тысяч квадратных метров, что позволит Дубаю побить собственный рекорд по строительству крупнейших крытых тематических парков развлечений. В состав IMG Worlds of Legends войдут девять уникальных тематических зон от самых популярных брендов индустрии развлечений. В новом парке можно будет прокатиться на футуристичных американских горках, водных аттракционах и посетить живые представления.

В частности, на территории расположатся зоны Nickelodeon — с героями мультсериалов “Черепашки‑ниндзя” и “Губка Боб Квадратные Штаны”, Ubisoft — с персонажами компьютерных игр Assassin’s Creed, Raving Rabbids и Just Dance, а также зона Barbie, зона Pokémon, зона аниме и парк “Долина динозавров Lost Valley — Dinosaur Adventure”. Каждая тематическая зона — это целая вымышленная вселенная, в которой, помимо аттракционов, предусмотрены тематические кафе и рестораны, магазины и сувенирные лавки.

IMG Worlds of Legends будет объединен с IMG Worlds of Adventure высотным мостом, который станет вторым входом в парк. Кроме того, планируется создание пешеходного сообщения между двумя парками. Гости смогут приобретать билеты в каждый из парков по отдельности или покупать абонементы для посещения обоих парков сразу.