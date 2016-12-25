Из немецкого города Аугсбург проводится эвакуация местных жителей из-за запланированного подрыва огромной бомбы времен Второй мировой войны.
Видео с места событий опубликованы в YouTube.
Из немецкого города Аугсбург проводится эвакуация местных жителей из-за запланированного подрыва огромной бомбы времен Второй мировой войны.
Видео с места событий опубликованы в YouTube.
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