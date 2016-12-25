Самолет Ту-154 пропал после взлета из Адлера, на борту находится 91 человек. Об этом сообщили сегодня журналистам РИА-Новости в пресс-службе Минобороны РФ.

“При выполнении планового перелета с аэродрома в г. Адлер в 05:40, после взлета, пропала отметка… самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа”, — говорится в сообщении.

“К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах”, — добавили в Минобороны.

На борту самолета находятся 91 человек, по некоторым данным, это музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ.

“Музыканты ансамбля имени Александрова должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой”, — сообщает собеседник агентства.

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По предварительным данным, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек. Как передают РИА Новости, об этом изданию сообщил источник в экстренных службах.

«Предварительно, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из аэропорта Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек», — сказал собеседник агентства.

Самолет, предварительно, должен был лететь в сирийскую Латакию, сообщил в РИА Новости источник в экстренных службах.

Самолет пропал с радаров через 20 минутов после взлета.