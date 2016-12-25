Бандиты обстреляли наряд полиции на трассе в Дагестане, двое полицейских доставлены в больницу с ранениями, сообщил в ночь на воскресенье РИА Новости представитель регионального МВД.

«Неизвестные лица обстреляли наряд полиции, который нес службу на трассе Махачкала — Каспийск. Вооруженный инцидент произошел примерно в 01.20 мск, бандиты обстреляли наряд, а затем скрылись. Проводятся мероприятия по поиску и установлению личностей бандитов, на месте работает оперативно следственная группа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате нападения двое полицейских доставлены в больницу.