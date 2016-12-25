Большинство немцев поддержали требование премьер-министра федеральной земли Бавария Хорста Зеехофера о пересмотре политики ФРГ в области миграции и безопасности после теракта в Берлине. Как передают РИА Новости, об этом свидетельствуют данные нового опроса.

По итогам опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag, 68% немцев высказались в пользу принятия новых мер, 30% высказались «против». Более 80% опрошенных выступают за усиление видеонаблюдения в общественных местах.

Всего было опрошено более 500 человек, опрос проходил 21 декабря.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.